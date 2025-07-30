شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نتطلع لتوسيع رقعة المساعدات لرفع المعاناة عن أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، اليوم الأربعاء، تعمد الاحتلال الإسرائيلي إدخال كميات قليلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال النمس - في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية - "إن العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام تدفق المساعدات من مختلف المعابر المطلة على القطاع تسهم في عدم وصول هذه المساعدات الإنسانية بشكل كافي إلى المتضررين من استمرار العدوان على غزة".

وأضاف أن الهلال الأحمر الفلسطيني يتطلع إلى توسيع رقعة المساعدات، بما يضمن أن تصل إلى جميع الفئات المتضررة التي باتت تعاني بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي، محذرا من كارثة إنسانية جراء ارتفاع معدلات الجوع والعطش، لاسيما بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد النمس على ضرورة زيادة عدد الشاحنات والمساعدات، لاسيما الطبية والإنسانية منها حتى يتسنى للهلال الأحمر الفلسطيني تلبية جميع الاحتياجات الصحية والاغاثية على حد سواء وعلى وجه السرعة، مطالبا بعودة المنظمات الدولية الإشراف على آلية توزيع المساعدات حتى تصل لأكبر عدد من المتضررين في جميع أنحاء القطاع.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، أن حجم المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة قليل للغاية وكل ما تم إدخاله من مستلزمات طبية لا يفي لعمل أيام معدودة نتيجة زيادة عدد الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لجراحات عاجلة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت أمس /الثلاثاء/ إن إسرائيل تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن غزة تحتاج إلى 600 شاحنة من المساعدات يوميا لتفادي الكارثة الإنسانية، في ظل تفاقم معاناة أكثر من ربع سكان غزة جراء ارتفاع مستويات المجاعة.