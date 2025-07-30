شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي: حضور دولي رفيع المستوى في مؤتمر حل الدولتين لمنح شعب فلسطين حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جامس البديوى، أن الوجود الدولي رفيع المستوى يعكس الرغبة الحقيقية من قبل العالم لمنح الفلسطينيين حقه في التوصل لحل الدولتين.

وأشار البدوي -في مقابلة مع قناة (السعودية الإخبارية) على هامش مؤتمر حل الدولتين- إلى أن مؤتمر حل الدولتين شكل ضغطا على إسرائيل لوقف الانتهاكات، مضيفا أن ما تم سماعه من مداخلات وإدانات إلى إسرائيلي يثلج الصدر ويجب أن يكون هناك ضغط كبير على إسرائيل حتى تنفذ القرارات الدولية وتكف عن انتهاكاتها المستمرة.

وقال إنه أصبح لدى المجتمع الدولي خارطة طريق للتعامل مع غزة وفلسطين بعد كف إسرائيل عن انتهاكاتها وهو الجزء العمل من المؤتمر.

ولفت إلى أن المؤتمر يمهد للدور القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يوفر أرضية صلبة للدول عندما تأتي وتجتمع مرة أخرى في سبتمبر وأن يكون هناك اعترافات أكثر من قبل الدول ورسائل واضحة وضغوط أكثر على قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد أن هذا المؤتمر أزعج الجانب الإسرائيلي لأنه رأى بعينه مدى الضغط الدولي واعتراف العالم أجمع بفلسطين وحقه في دولته، مشيرا إلى أنه يشكل أرضية للحلول والمبادرات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.