مشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة يؤيدون حل الدولتين

القاهرة - سامية سيد - حث ممثلون رفيعو المستوى في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة، إسرائيل على الالتزام بإقامة دولة فلسطين، كما أعربوا عن تأييدهم لحل الدولتين، مما يشير إلى تصميم دولي واسع النطاق على إنهاء أحد أطول الصراعات في العالم.

وحدد "إعلان نيويورك" خطة مرحلية لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية عقود والحرب المستمرة في غزة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.

ودعت الخطة إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة ومنزوعة السلاح تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع إسرائيل.

وأدان الإعلان الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر لعام 2023، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة وحصار القطاع وتجويعه، مما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية مدمرة.

وتتضمن خطة المؤتمر قيام السلطة الفلسطينية بحكم كافة الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها، مع إنشاء لجنة إدارية انتقالية تحت مظلتها على الفور بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وتدعم الخطة نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة لحماية المدنيين الفلسطينيين وحماية السلطة الفلسطينية وتوفير الضمانات الأمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي.

ويدعو إعلان نيويورك الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واصفا ذلك بأنه عنصر أساسي لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.