"العالم الإسلامي" ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:43 صباحاً كتب شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان حكومة بريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها لحل الدولتين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ثمن الأمين العام رئيس هيئة علماء الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الإعلان المُهم من الحكومة البريطانية، مؤكدًا أنه الخيار الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.

وقال: "على دول العالم كافة تحمل مسؤوليتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ الموقف الشرعي المسؤول دعمًا للحق والعدالة، وانتصارًا للشرعية الدولية، ووضع حدٍ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع".

الإشادة بالموقف السعودي

وأكد العيسى تثمين الرابطة وشعوب العالم الإسلامي الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحِراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعةٍ حثيثةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، الذي تُوِج بهذا المؤتمر الدولي التاريخي لحل الدولتين بمبادرة المملكة وبشراكة فاعلة من قبل الجمهورية الفرنسية، وحضور دوليٍ رفيع المستوى وغير مسبوق.