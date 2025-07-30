لحظي وغير مؤثر.. تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي

أخبار متعلقة تفاقم الأزمة الإنسانية.. وفاة 13 طفلًا بسبب سوء التغذية في دارفور فرنسا ترحب باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانًا كشفت فيه عن تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي الذي شهده مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن الانقطاع كان محدودًا ولم يؤثر على سير العمل بالمطار أو حركة الطيران.وجاء في بيان الوزارة على تطبيق فيس بوك: "بالإشارة إلى ما جرى تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن انقطاع فى التيار الكهربائي في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، تؤكد وزارة الطيران المدني أن الانقطاع كان لحظيًا ومحدودًا، ولم يؤثر بأي شكل على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحة الجوية..وأضاف البيان: "الانقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية،، وجرى على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بانه جارى العمل على استكمال الإصلاح في هذا الشأن".وقالت الوزارة: "نود التأكيد على أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر، كما أن المنظومة الكهربائية الخاصة في مطار القاهرة ومركز القاهره للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزة بمصادر تبادلية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، ما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير".وأكدت الوزارة أن كل العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يُرصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين".وأشادت وزارة الطيران المدني المصرية بجاهزية فرق التشغيل والطوارئ، وتُثني على سرعة الاستجابة من وزاره الكهرباء والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان انتظاميه التشغيل .