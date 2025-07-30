شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: نجحنا في إنقاذ حل الدولتين من خطر الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "نجحنا في إنقاذ حل الدولتين الذي كان في خطر الموت .. نجحنا في إنشاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفاً أنه بعد قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين انضمت بريطانيا لهذا الزخم.

ودعا بارو، في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية على هامش مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك، إسرائيل لإدخال المساعدات الفرنسية الموجودة في العريش إلى قطاع غزة دون عوائق، معرباً عن انزعاج باريس من نظام إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن أمن إسرائيل سيكون مضموناً عند قيام دولة فلسطينية، مضيفاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن التزامه بضمان أمن إسرائيل، قائلا "عباس تعهد بألا تمثل الدولة الفلسطينية تهديدا لإسرائيل.. الدولة الفلسطينية القادمة لن تهدد إسرائيل وهذا التزام".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين نجح في إنشاء ظروف ستساعد في تحقيق تسوية، مشدداً على ضرورة استبعاد حماس من أي شكل من أشكال الحكم في غزة.

ودعا إسرائيل لتغتنم فرصة اليد الممدودة إليها من المجتمع الدولي، كاشفا أن هناك فرصة كبيرة لتبني تدابير تقييدية ضد إسرائيل.. المفوضية الأوروبية تقترح تدابير تقييدية لحكومة إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تستجب لوقف الاستيطان وإدخال المساعدات.

كما دعا بارو إسرائيل لإدخال مساعداتنا الموجودة في العريش إلى قطاع غزة دون عوائق، معرباً عن انزعاج باريس من نظام إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.

وتابع: "قتل إسرائيل للمدنيين الباحثين عن مساعدات فضيحة.. ما يحدث في غزة فضيحة وعار يجب أن يتوقف"، مضيفاً أنه "مصدوم بعمق بسبب ما يحدث في غزة منذ شهور".

في سياق آخر، قال وزير خارجية فرنسا: إنه يتوجب على إسرائيل الانسحاب من المواقع الـ5 التي تحتلها في لبنان، كما يجب على حكومة لبنان التأكيد على رغبتها في أن يكون لبنان دولة قوية.

وفيما يخص إيران، قال بارو: "لم نقرر تمديد المهلة لإيران بشأن الاتفاق النووي.. سنفعل العقوبات إذا انتهت المهلة لإيران دون اتفاق"، مضيفاً: نمهل إيران حتى نهاية الصيف للتوصل لاتفاق.

ولفت أن لديهم الحق في إعادة العقوبات على إيران إذا لم نتوصل لاتفاق، مضيفاً أن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، إلا أنه شدد على أن قضية النووي الإيراني لن تحل إلا بالمفاوضات.