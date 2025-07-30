شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية فى ريف السويداء الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل أنباء إن مسيرات إسرائيلية قصفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات رديفة لوزارة الدفاع السورية وتجمعات من البدو خلال تدمير وهدم مبان في محيط قرية الثعلة بريف السويداء الغربي.

وذكرت مصادر أهلية في السويداء أن منطقة الجنوب السوري لا تزال تشهد تحليقا مكثفا للطيران المروحي الإسرائيلي كما يواصل الطيران المسير وطائرات الاستطلاع التحليق بشكل متواصل منذ عدة ساعات.

وأشارت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويداء قبل أيام برعاية دولية، فإن العمليات العسكرية المتقطعة لا تزال تشتعل بين الفينة والآخرى.

وأكد في حديثها لوسائل إعلام مختلفة أن الطيران الإسرائيلي المسير قام في الـ 22 من شهر يوليو الحالي بشن غارة على رتل لمقاتلي العشائر في ريف بلدة شهبا الواقعة شمال السويداء.

وأوضحت أيضا أن التوتر الأمني لا يزال مخيما على محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات متقطعة بين فصائل درزية محلية من أبناء المحافظة ومجموعات مسلحة من العشائر البدوية، فيما يقوم الطيران الإسرائيلي برصد هذه التحركات واستهداف حركة العشائر في محيط المحافظة.

وشهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ"فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقا إثر اتفاق أولي.

كما شنت إسرائيل "دفاعا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا استهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب بدمشق، متعهدة بمواصلة "التصرف حسب الضرورة".