تفاقم الأزمة الإنسانية.. وفاة 13 طفلًا بسبب سوء التغذية في دارفور

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة 13 طفلًا خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية في مخيم لقاوة شرق دارفور، الذي يضم أكثر من 7000 نازح أغلبهم من النساء والأطفال.

ويعاني المخيم نقصًا حادًا في الغذاء نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة لتكثيف المساعدات، مطالبة الأطراف المتحاربة بالسماح بوصول الإغاثة للمحتاجين.