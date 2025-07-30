شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناشط الفلسطيني في غزة أحمد النجار بالدور المصري الوفي تجاه قضية فلسطين، مؤكدا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية ولم تتدخل يوما في الشأن الداخلي الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تعمل منذ سنوات على معالجة الانقسام بين الفلسطينيين.

واستنكر النجار في فيديو نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك قيام جماعة بعينها بتفجير الملف بشكل كاذب في محاولة لتشويه صورة مصر، محملا الاحتلال الاسرائيلي غلق معبر رفح البري من الجانب الفلسطينى.

وانتقد النجار اي محاولات لاستخدام القضية الفلسطينية لخدمة اجندات خاصة، مشيرا إلى أن الدعوات لحصار السفارات المصرية في الخارج هو تضليل لأن إسرائيل المسئولة عن المجاعة في قطاع غزة.

وأوضح أن مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية باقتدار وتدعم الشعب الفلسطيني وهو ما يثمنه ويقدره الفلسطينيون، معربا عن اسفه أن يصبح ملف معبر رفح البري الذي أغلقته اسرائيل من الجانب الفلسطيني محل نقاش لان المسؤول عن الحصار هو الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتلاحم مع الشعب الفلسطيني وهو موقف مشرف ويقابل من الشعب الفلسطيني بكل تقدير ولن ننسى مواقف مصر أبدا، على حد قوله.