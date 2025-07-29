شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه البرتغالي والعراقي تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.



كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.



وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.