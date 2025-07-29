شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: هاجمنا لبنان 500 مرة وثلث إنجازاتنا ضد حزب الله كانت خلال وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض جيش الاحتلال الإسرائيل، اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازاته في لبنان وسوريا بعد وقف إطلاق النار في الشمال الذي تحقق في نوفمبر 2024.

ووفقا له، فإن ثلث الإنجازات العملياتية التي أوصلت حزب الله إلى "أصعب وضع منذ تأسيسه" تحققت خلال فترة التهدئة.

وذكر جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم الأراضي اللبنانية حوالي 500 مرة خلال 243 يوما منذ وقف إطلاق النار، قتل فيها أكثر من 230 عنصرا من حزب الله.

وتظهر البيانات، أنه منذ التهدئة تم تدمير آلاف الصواريخ و90 منصة إطلاق و20 مقرا وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة ومعسكرات تدريب وبنية تحتية لحزب الله.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت غارات سلاح الجو الإسرائيلى، حوالي 3000 صاروخ، بالإضافة إلى البنية التحتية تحت الأرض جنوب الليطاني.

ووفقا للجيش، قتل أكثر من 4000 عنصر في حزب الله منذ بدء الحملة ضده وهناك مئات في عداد المفقودين، بما في ذلك قمة الحزب بأكملها باستثناء شخصيتين كبيرتين.

وبسبب هذا، يقول جيش الاحتلال إن حزب الله يواجه صعوبة في شغل المناصب العليا.

قبل الحرب، بلغ عدد القوة النظامية لحزب الله حوالي 25000 شخص، واليوم، وفقا للجيش، نصف هذه القوة جاهز للقتال.