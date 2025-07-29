فرنسا ترحب باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - رحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء بإعلان بريطانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وقال: سويا نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام في المنطقة.

موقف بارو جاء بعيد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تبادر إسرائيل باتخاذ "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف اطلاق النار.

إسهام في عملية سلام فعلية

وجاء في منشور الوزير الفرنسي: "تنضم المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".

وقال ستارمر في إعلانه: "قلت دائمًا إننا سنعترف بدولة فلسطينية كإسهام في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن".

ولفت إلى أنه "مع تعرض هذا الحل راهنًا للخطر، حان وقت التحرك".

يأتي ذلك بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر.



40 طنًا من المساعدات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء أن باريس ستلقي اعتبارًا من الجمعة 40 طنًا من المساعدات فوق قطاع غزة، بعد أن استؤنفت الأحد عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من طريق الجو لمساعدة السكان الذين أصبحوا على شفير "مجاعة شاملة"، وفق الأمم المتحدة.

وقال جان-نويل بارو لقناة بي إف إم تي في: "سننظم اعتبارًا من الجمعة، بتنسيق وثيق مع السلطات الأردنية، 4 رحلات يحمل كل منها 10 أطنان من المواد الغذائية لسكان قطاع غزة".