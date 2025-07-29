شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار عقب الإطلاق الصاروخي في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشفلة وغوش دان والقدس.



يذكر أن إسرائيل اعترضت حتى الآن العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون.



وكانت تل أبيب قد نفذت سلسلة من الضربات الانتقامية التي استهدفت الحوثيين.