عاجل: مرصد الأمن الغذائي: أسوأ سيناريو مجاعة يحدث في غزة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم أن عدد ضحايا الحصار المدمّر من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يتجاوز (60) ألفًا.وجاء في بيان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" لتقرير وضعته الأمم المتحدة، اليوم، أن الأزمة الإنسانية بلغت نقطة تحوّل مثيرة للقلق، كما وصف البيان بأنه أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن.وذكر التقرير أن وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دون عوائق هو السبيل الوحيد لوقف الموت جوعًا.