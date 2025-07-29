شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين جريمة قتل الهذالين.. وتصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا جريمة قتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين في الضفة الغربية، واصفةً عنف المستوطنين الإسرائيليين بـ"الإرهاب".

وكان الهذالين، الذي ظهر في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، قُتل بالرصاص مساء الاثنين بالقرب من قرية أم الخير في الضفة الغربية خلال اشتباكات مع مستوطنين إسرائيليين زُعم أن مجموعة من الفلسطينيين رشقوهم بالحجارة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "تُدين فرنسا هذه الجريمة بأقصى درجات الحزم، وكذلك جميع أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد السكان الفلسطينيين، والتي تتزايد في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأضاف: "هذه الأعمال العنيفة هي أعمال إرهاب".

ويحث المتحدث السلطات الإسرائيلية على "معاقبة مرتكبي هذه الأعمال العنيفة، التي تستمر بإفلات تام من العقاب، وحماية المدنيين الفلسطينيين".

حددت وسائل إعلام عبرية هوية أحد الإسرائيليين المتورطين في المواجهات الدامية، ويدعى ينون ليفي، وهو مستوطن متطرف فرضت عليه الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة عقوبات.