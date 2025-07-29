شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان لدى وصوله الجزائر: هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن زيارته الرسمية للجزائر وتستمر على مدار يومين ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين وستكون مناسبة للتأكيد على أن لبنان يقدر عالياً الموقف الجزائري الداعم، ويتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.



جاء هذا في تصريحات صحفية للرئيس اللبناني، لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، اليوم/الثلاثاء/، يرافقه وزيرا الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والإعلام بول مرقص، في مستهل زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال: "خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البناء في كل القضايا التي تهم شعوبنا أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع الرئيس تبون والمسؤولين الجزائريين، وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين وستكون مناسبة للتأكيد على أن لبنان يقدر عالياً الموقف الجزائري الداعم، ويتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في خدمة مصالح شعبينا الشقيقين".

وأضاف: " الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات".



وتابع عون: "يسعدني أن أطأ أرض الجزائر الحبيبة، هذا البلد الشقيق الذي يحمل في قلبه محبة خاصة للبنان وشعبه إن زيارتي اليوم تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبد المجيد تبون، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات".

وأضاف: "نحن في لبنان إذ نقدر عالياً هذه المواقف الأخوية النبيلة، نعتبرها تجسيداً للروابط العربية الأصيلة والتضامن العربي الحقيقي إن التاريخ المشترك بين بلدينا والقيم المشتركة التي نؤمن بها والتحديات المتشابهة التي نواجهها، كلها عوامل تدفعنا إلى تطوير علاقاتنا وتعميق تعاوننا، ف الجزائر تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للبنان في المحيط العربي والإفريقي".