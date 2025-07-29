الارشيف / اخبار الخليج

الضحايا تحت الركام.. حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 60 ألفا

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين تخطت 60 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقالت الوزارة في تقريرها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 شهيدا و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023".

الضحايا تحت الركام

وأحصت مقتل "8867 شهيدا" منذ 18 مارس عند انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، "حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".
