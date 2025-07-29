شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: وفاة 13 طفلا بمعسكر "لقاوة" للنازحين بدارفور نتيجة سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر "لقاوة" للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضم أكثر من 7,000 نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكشفت الشبكة عن وفاة 13 طفلا جراء سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء، خلال يونيو الماضي.

وبحسب المعلومات التي توفرت لفريق الشبكة من داخل المعسكر فإن المعسكر إلى جانب نقص الغذاء الذي أدى إلى انتشار حالات الهزال الحاد، خاصة بين الأطفال، يتعرض النازحين لهجمات متكررة من قبل مجموعات مسلحة بصورة متكررة، مما يهدد أمن وسلامة سكانه ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.، وفقا لبيان رسمي صادر عن أطباء السودان.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأساسية للنازحين بالمعسكر، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، مع تأمين المعسكر وحماية المدنيين من الهجمات المتكررة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.