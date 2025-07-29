شكرا لقرائتكم خبر عن حداد وطنى وتنكيس الأعلام بلبنان فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس الوزراء اللبنانى نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إعلان الحداد الوطنى يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أغسطس، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وتنيكس الإعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم.

ووقع الانفجار في 4 أغسطس من عام 2020، وهو انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة بيروت، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بالإضافة إلى دمار واسع في العاصمة اللبنانية بيروت.