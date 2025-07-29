شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد عالمى: أسوأ سيناريو للمجاعة يجرى الآن فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائى (IPC) فى تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن "السيناريو الأسوأ للمجاعة يجرى الآن فى قطاع غزة" نتيجة اشتداد القتال، والنزوح الجماعى للسكان، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو مرصد عالمي للجوع يهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان.

والتصنيف عبارة عن مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات إقليمية.

ووفقا للتقرير ، فإن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لها منذ قرابة 22 شهرًا، "قد وصلت إلى نقطة تحول خطيرة" . مشيرا إلى أن عمليات الإسقاط الجوي للغذاء التي سمحت بها إسرائيل مؤخرًا "لن تكفي لعكس مسار الكارثة الإنسانية"، كما أن هذه العمليات الجوية أكثر تكلفة وأقل فعالية وأكثر خطورة من عمليات التسليم البري.

في مايو الماضي، صنف المرصد العالمي ، الذي يُحدد مستوى انعدام الأمن الغذائي وفقًا لخمسة مستويات، 1.95 مليون نسمة من سكان قطاع غزة (93% من إجمالي السكان) على أنهم في حالة أزمة (المستوى 3)، بما في ذلك 925 ألف في المستوى 4 (حالة طوارئ) و244 ألف في حالة كارثة (المستوى 5).

ويشير التقرير إلى أنه يجري حاليًا تحليل كمي جديد للوضع.

ويأتي هذا التحذير من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من استخدام للجوع كسلاح حرب، وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حصارها الشامل المفروض على غزة منذ مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "آخر البيانات تشير إلى أن حدود المجاعة قد وصلت في معظم أنحاء قطاع غزة"، حيث "يقضي واحد من كل ثلاثة أشخاص عدة أيام دون طعام".

وتم تقديم العلاج لأكثر من 20 ألف طفل من سوء التغذية الحاد بين أبريل ومنتصف يوليو، من بينهم أكثر من 3 الآف طفل يعانون من سوء تغذية حاد.

وأفادت المستشفيات بزيادة سريعة في الوفيات المرتبطة بالجوع بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة على الأقل منذ 17 يوليو، وفقًا للتقرير.

ودعا التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى اتخاذ إجراءات فورية وواسعة النطاق لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحذر من أن "التقاعس عن التحرك الآن سيؤدي إلى وفيات جماعية في معظم أنحاء قطاع غزة".