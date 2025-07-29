شكرا لقرائتكم خبر عن نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، اليوم الثلاثاء، قسم اليمين أمام الرئيس اللبنانى جوزيف عون.

والنواب الأربعة هم: وسيم منصورى (نائب أول)، ومكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، وسليم شاهين (نائب ثالث)، وغابى شينوزيان (نائب رابع).

كما أدى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة وهم ربيع نعمة، ونادر حداد، وتانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

