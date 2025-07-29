شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب بمزيد من الضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، بممارسة المزيد من الضغط الدولى لوقف حرب الإبادة والتجويع التى تستهدف قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها رئيس الوزراء الفلسطيني، مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" في نيويورك، حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبحث مصطفي - خلال اللقاءات - التحضيرات لعقد مؤتمر لإعادة الاعمار فوق وقف العدوان، وخطط الإنعاش المبكر واستعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل، وسبل عقد مؤتمر للمانحين لمواجهة الأزمة والأوضاع المالية الصعبة نتيجة إجراءات واستمرار احتجاز أموال المقاصة.

وشدد على أهمية العمل المشترك لحشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والخروج من المؤتمر بإجراءات عملية لتنفيذ حل الدولتين خلال جدول زمني محدد.

وشملت اللقاءات، كل من: وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، نائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، بحضور عن الجانب الفلسطيني وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.