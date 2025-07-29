شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى واعتقال 13 آخرين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطينى اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلى فى قرية أم الخير شرق يطا بالضفة الغربية.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 13 فلسطينيا خلال حملة اقتحام لعدد من بلدات شرق طولكرم، طالت نازحين من مخيم نور شمس بالضفة.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن طواقمها في مدينة يطا تبذل جهودا حثيثة لتأمين استلام جثمان الشاب الذي استشهد برصاص مستوطن.

وفي سياق متصل، أصيب 15 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى منتظرى المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.