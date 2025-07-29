شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى أنحاء متفرقة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

وأضافت المصادر أن 8 شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.