باكستان تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة

أكد وزير الخارجية الباكستانى، إسحاق دار، دعم بلاده الثابت لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، داعيا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فى جميع أنحاء قطاع غزة وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال إسحاق دار - خلال كلمة ألقاها في مؤتمر دولي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حل الدولتين، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطينى عانى لأكثر من 75 عاما من الاحتلال والتشريد والحرمان من حقوقه الأساسية.

وحول الوضع الراهن في قطاع غزة، قال إسحاق دار إن قتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وحث وزير الخارجية الباكستاني على السماح بوصول المساعدات الإنسانية خاصة الغذاء والأدوية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة دون قيود.