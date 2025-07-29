شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت:نعمل على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطوير الشراكات الدفاعية مع الدول الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الدفاع الكويتية، الشيخ الدكتورعبدالله مشعل الصباح، أن سياسة وزارة الدفاع الكويتية ترتكز على تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والعربية الشقيقة دون إغفال أهمية تطوير الشراكات الدفاعية مع الدول الصديقة شرقا وغربا بما يخدم مصالح البلاد.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش مشاركة وكيل وزارة الدفاع الكويتية في احتفال سفارة الصين لدى دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.



وأشار الشيخ عبدالله مشعل الصباح إلى أن مشاركة وزارة الدفاع الكويتية في هذه المناسبة تأتي تعبيرا عن قوة العلاقات بين دولة الكويت والصين في الجوانب العسكرية بشكل خاص إلى جانب التعاون في المجالات الأخرى.



وأوضح أن وزارة الدفاع الكويتية تنفذ حاليا عددا من المشروعات المشتركة مع الجانب الصيني أبرزها مشروع إنشاء مصنع الذخيرة المتوسطة والخفيفة الذي سيتم افتتاحه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل أيضا مجالات استراتيجية على مستوى الدولة كمشروعات البنية التحتية الكبرى ومنها ميناء مبارك الكبير ومشروعات إسكانية.



ولفت وكيل وزارة الدفاع الكويتية، الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، إلى استمرار التعاون التدريبي بين دولة الكويت و الصين والذي يشهد توسعا سنويا.



من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى دولة الكويت، ليو شيانج، في كلمة له خلال الاحتفال، عزم بلاده العمل مع دولة الكويت والدول الصديقة الأخرى "للسير على طريق التنمية السلمية والحفاظ على النظام الدولي القائم على التعددية الحقيقية وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية".