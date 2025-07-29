شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: كارثية الفشل فى تطبيق القانون الدولى تتمثل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "الإخفاق الكارثي في تطبيق القانون الدولي يتجسد في قطاع غزة"، معتبرًا أن "السلام العادل خيار عربي استراتيجي ينهي الاحتلال ويحقق الأمن للمنطقة".

وشدد الصفدي، في كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول فلسطين، على أنه "لا بديل عن حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني باق في أرضه ومتمسك بحقه المشروع".



وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية تقف ضد هذا المؤتمر وترفض التفاوض، وتُشرّع قوانين تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأشار الصفدي إلى ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وفتح جميع المعابر لتأمين دخول الغذاء والدواء.