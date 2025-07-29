شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن استئناف الجسر الجوى الإنسانى إلى غزة بالتعاون مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس استئناف الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأردن، في خطوة جديدة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع، مؤكدًا "نريد إنهاء المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة بأسرع وقت ممكن".



وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن الإعلان جاء عقب اجتماع لميرتس مع مجلسه الوزاري، حيث أكد أن ألمانيا ستنسق أيضًا مع بريطانيا وفرنسا اللتين أبدتا استعدادهما للمشاركة في العملية.



وكانت القوات الجوية الألمانية قد نفذت في مارس الماضي عمليات إسقاط جوي من الأردن لإيصال الإمدادات الإغاثية إلى غزة، باستخدام طائرات من طراز C130، في وقت كانت فيه إسرائيل قد أغلقت القطاع بالكامل.