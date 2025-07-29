بالتعاون مع الأردن.. ألمانيا تعتزم إقامة جسر جوي إنساني مع قطاع غزة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:37 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسرًا جويًا للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.

وقال المستشار خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضًا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".

وأضاف ميرتس الذي يستقبل اليوم الثلاثاء الملك الأردني عبد الله الثاني في برلين: "نعلم أن هذا الأمر لا يمثل سوى مساعدة ضئيلة لسكان غزة، لكنه مع ذلك إسهامًا ونحن سعداء بتقديمها".

تحسين الوضع الإنساني الكارثي

ودعا المستشار الألماني إسرائيل إلى "تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة فورا وعلى نحو كامل ومستدام"، مؤكدًا أن التدابير التي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية الأسبوع هي مجرد خطوة أولى.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول سيتوجه إلى المنطقة يوم الخميس للدفع قدمًا بالمفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنه يعتزم التحدث مجددًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.