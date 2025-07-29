شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يثمن نداء الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى من أجل وقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) النداء الخاص الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.



وقال أبو مازن ، حسبما نقلت قناة القاهرة الاخبارية، : "إن فلسطين تقدر الموقف الريادي الذي تضطلع به مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم" ، مؤكدا أن نداء الرئيس السيسي يأتي ضمن جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني ومنع التهجير.



وأوضح أبو مازن أن مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالا لدور مصر التاريخي والمهم لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي.



وأكد الرئيس الفلسطيني على وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر وشعبها وقيادتها في استكمال مرحلة البناء والازدهار ومواجهة كافة أشكال الإرهاب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه ، في وقت سابق اليوم الاثنين ، نداء عاجلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل وقف الحرب على غزة ، وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين، كما وجه نداء شخصيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، قائلا : "أقدر الرئيس دونالد ترامب شخصيا، وهو قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك".