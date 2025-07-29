الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها، وتتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم.

وأضاف حق أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو ضمان التدفق المستدام للمساعدات خلال فترة من الزمن. دخول كميات متواضعة من الوقود وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن كميات متواضعة من الوقود قد دخلت غزة الأسبوع الماضي.

وشدد المتحدث على ضرورة السماح بدخول الوقود بشكل مستمر وبالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الإنسانية، بما في ذلك عمل الشاحنات التي تجمع وتوزع الشحنات.