شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: ستارمر سيعلن عن خطته للاعتراف بدولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة تلجراف البريطانية، ان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يكشف هذا الأسبوع عن خطته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية وسط ضغوط داخل حزب العمال.

ومن المتوقع ، ان يتقدم ستارمر بتصورا مفصلا بشأن ما يجب أن يحدث لتعترف بريطانيا بدولة فلسطينية.



ومن جانبه قال نائب بحزب العمال البريطانى، نخشى من أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطينية سيخدم الحزب اليساري الجديد لكوربين.