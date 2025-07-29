شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسبانى يعلن مشاركة بلاده فى عمليات الإنزال الجوى للمساعدات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أن بلاده ستقوم بإنزال 12 طنًا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة جوًا خلال هذا الأسبوع، في خطوة نادرة لدولة أوروبية تشارك إلى جانب دول الشرق الأوسط في دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.



وأوضح سانشيز -في تصريحات نقلها موقع "لوكال" الأوروبي- أن عملية التسليم ستُجرى عبر الأردن يوم الجمعة المقبل، باستخدام طائرات تابعة للقوات الجوية الإسبانية.



وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن "المجاعة في غزة عار على الإنسانية جمعاء، وإنهاؤها ضرورة أخلاقية".



يأتي ذلك في ظل إعلان إسرائيل في وقت سابق عن هدنة إنسانية، وتخصيص ممرات آمنة لتمكين قوافل الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.