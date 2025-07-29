الارشيف / اخبار الخليج

الإيكونوميست: الوفيات عند مراكز المساعدات ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف

0 نشر
0 تبليغ

الإيكونوميست: الوفيات عند مراكز المساعدات ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيكونوميست: الوفيات عند مراكز المساعدات ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة الإيكونوميست، بأن عدد الوفيات عند مراكز المساعدات بغزة ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف بين شهري مايو ويونيو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، ان ارتفاع الوفيات تزامن مع بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية،وهناك 800 فلسطيني في غزة قتلوا في شهر يونيو أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.


مشيرة إلى ان صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر كيف أصبح تلقي المساعدات في غزة أمرا مميتا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements