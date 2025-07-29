شكرا لقرائتكم خبر عن الإيكونوميست: الوفيات عند مراكز المساعدات ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة الإيكونوميست، بأن عدد الوفيات عند مراكز المساعدات بغزة ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف بين شهري مايو ويونيو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، ان ارتفاع الوفيات تزامن مع بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية،وهناك 800 فلسطيني في غزة قتلوا في شهر يونيو أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.



مشيرة إلى ان صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر كيف أصبح تلقي المساعدات في غزة أمرا مميتا.