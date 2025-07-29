شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي من وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، الليلة الماضية في خان يونس بجنوب غزة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة، ليرتفع إجمالي قتلى الجيش في الحرب إلى 898.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بيان الجيش القول: إن ضابطا ثالثا أصيب بجروح متوسطة في الحادث الذي أدى إلى اشتعال النيران في المركبة المدرعة.



وذكرت الصحيفة، أنه بمقتلهما، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 898، مشيرة إلى أن شهر يوليو وحده شهد مقتل 18 جنديًا حتى الآن.