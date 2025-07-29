شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 59 ألفا و921 والإصابات إلى 145 ألفا و233 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و921 شهيدا، كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 145 ألفا و233 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.



وأوضحت مصادر طبية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الاثنين- أن من بين الحصيلة 8 آلاف و755 شهيدا، و33 ألفا و192 مصابا، منذ 18 مارس الماضي تاريخ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت المصادر إلى أن 25 شهيدا وأكثر من 237 إصابة من شهداء "المساعدات" وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,157 شهيدا، وأكثر من 7,758 إصابة، كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147، من بينها 88 طفلًا.



وأوضحت المصادر أنه وصل إلى المستشفيات 100 شهيد (بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و382 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي السياق، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل "رأس الجورة".



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري والبوابة الحديدية المقامة على مدخل "رأس الجورة" أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب شاب، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فيما هاجم مستعمرون، رعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا الرعاة واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي والحجارة، وحاولوا سرقة مواشيهم.



وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستعمرين الذين يهاجمون مساكن المواطنين ويعتدون عليهم، كما يعملون على سرقة وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة في المراعي والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم.