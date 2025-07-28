إسبانيا تعتزم إلقاء 12 طنًا من المساعدات الغذائية فوق غزة

مساعدات إسبانيا الغذائية لغزة

أعلنت إسبانيا، أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهرا من الحرب.وإسبانيا من الدول الغربية النادرة التي تنضم إلى دول الشرق الأوسط لإرسال مساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون أزمة إنسانية حادة.وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحافي، أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم الجمعة انطلاقًا من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.وقال: إن "المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي".وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المساعدات ستوزع في عملية مماثلة لما جرى في مارس 2024، حين سلمت إسبانيا 26 طنا من المواد الغذائية لغزة.