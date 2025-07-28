شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يقر بوجود "مجاعة حقيقية" في غزة ويدعو إسرائيل للسماح بدخول "كل ذرة طعام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب عن إحباطه من مسار الحرب في قطاع غزة، في موقف يعكس خلافًا واضحًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينكر وجود مجاعة في القطاع.



وقال دونالد ترامب، في تصريحات خلال زيارته إلى اسكتلندا للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه شاهد صورًا لأطفال في غزة على شاشة التلفزيون، وعلّق قائلًا: "يبدون جائعين جدًا" ، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم /الإثنين/.



وأضاف: "علينا أن نُطعم الأطفال"، مشددًا على رغبته في إيصال مزيد من الغذاء إلى قطاع غزة ، مؤكدا أهمية التحرك الإنساني، ومعبرًا عن قلقه تجاه الأوضاع المتدهورة في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.