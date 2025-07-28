شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يؤكد أهمية المشرعين في طرح قضيتى العدالة والتعويضات للأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرلمان الأفريقي، بمقره ميدراند في جنوب أفريقيا، جلسة استماع مخصصة لموضوع العام للاتحاد الأفريقي ٢٠٢٥ وهو "العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات" شملت كلمات لمفوضية الاتحاد الأفريقي، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاه الأطفال، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى الأفريقي.

وألقى السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات كلمة مفوضية الاتحاد الأفريقي مرئياً عن بُعد، مؤكداً على الدور الهام الذى يضطلع به البرلمانيون في طرح قضيتى العدالة والتعويضات للأفارقة جراء جرائم الاستعمار والفصل العنصرى وتجارة العبيد عبر الأطلنطى في المنتديات البرلمانية الدولية. وطالب "الجويلى" البرلمان الأفريقي بتبنى قرارات استشارية تُعلى من الاهتمام الوطنى والإقليمى والدولى بموضوع العام للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك من خلال التشريعات الوطنية والقرارات الدولية تمتد أيضاً إلى إصلاح هياكل الحوكمة الدولية بما يفسح المجال للمشاركة الكاملة للدول الأفريقية في آليات صنع القرار متعددة الأطراف.

وشملت الجلسة مناقشة نشطة من عدد كبير من أعضاء البرلمان الأفريقي طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات عن كيفية تحقيق العدالة للأفارقة ولذوى الأصول الأفريقية. وعقد عدد من البرلمانيين مقارنة بين الجرائم التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية إبان الاستعمار، والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.