الأردن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضرورة وتحقيق السلام يبدأ بحل الدولتين

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن جميع المشاركين في مؤتمر "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، المنعقد اليوم /الإثنين/، ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها.



وقال الصفدي إن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، محذرًا من أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوض فرص السلام، ويزيد من حدة التوتر.



وأضاف أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات على أساس حل الدولتين، في حين لا تُظهر إسرائيل أي التزام بهذا المسار، ما يعمّق الأزمة ويهدد بإطالة أمد الصراع.



كما شدد وزير الخارجية الأردني على أن الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة لا يمكن أن تستمر، داعيًا إلى تحرك فوري وفاعل لوقف المأساة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.