تحطم طائرة تدريب عسكرية فى المغرب ومصرع طيارين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية فى المغرب، عن تحطم طائرة تدريب كانت مخصصة لتدريب الطيارين، فى محيط مطار فاس-سايس.

ونعت القيادة ضابطين من سلاح الجو الملكى المغربى برتبتي رائد ونقيب، موضحة أنهما كانا ينفذان مهمة تدريبية على متن طائرة من طراز "AlphaJet" عند وقوع الحادث.



وأضاف البيان الصادر عن القيادة العامة أن ظروف الحادث لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بشكل فوري للوقوف على أسباب الحادث.

واختتم البيان بالتأكيد على تضامن القوات المسلحة الملكية مع عائلتي الضابطين، معربة عن تعازيها الصادقة لذويهما.