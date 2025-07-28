شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضي لتوسيع بؤرة استيطانية جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/ أراضي زراعية تابعة لمواطنين فلسطنيين من خربة مسعود جنوب غرب جنين لتوسيع بؤرة استيطانية رعوية.

وأوضح رئيس المجلس القروي في قرية "زبدة" جنوب غرب جنين، صالح عمارنة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جرافات الاحتلال بدأت اليوم بتجريف أراضٍ وأشجار زيتون مملوكة لمواطنين من زبدة وخربة مسعود، حيث أقام جيش الاحتلال علامات باللون البرتقالي في الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والتي يمتلك أصحابها أوراق ملكية.

وأضاف عمارنة أن التجريف يأتي لخدمة وتوسيع البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة على قمة الجبل في خربة مسعود والتي أقيمت عام 2019، مشيرا إلى أن المستوطنين يعتدون على المزارعين بشكل مستمر، وينشرون مواشيهم في المناطق الزراعية، ويقومون بأعمال عربدة وتكسير.

يذكر أن خربة مسعود تتبع مجلس زبدة القروي وتتكون من ثلاثة تجمعات سكانية هي: عراق الدوار، وخربة فارس، وخربة القصور، ويسكنها قرابة 350 شخصا.

ويجرف الاحتلال مناطق بمحاذاة البؤرة الاستيطانية المقامة على الجبل، ويستولي على مساحات الزراعية فيها، وهي منطقة ممتدة من قفين حتى جبال يعبد جنوب جنين.