شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الإتحاد الإفريقي تشدد على دعم الصومال على مسار الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الإثنين رئيس جمهورية الصومال الاتحادية، حسن شيخ محمود، في مقر الاتحاد الأفريقي.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الافريقى، أن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والرئيس الصومالي ناقشا وضع السلام والأمن في الصومال والمنطقة.

وأثنى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، على جهود الرئيس الصومالي للتقدم الذي أحرزه في تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جديد على التزام الاتحاد الثابت بدعم طريق الصومال نحو السلام.

من جانبه، أعرب الرئيس حسن شيخ محمود عن تقديره للترحيب الحار والدعم المستمر من الاتحاد الأفريقي لبلاده.