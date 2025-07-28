شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحتفل بالذكرى الـ26 لعيد العرش الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغرب، الأربعاء، بالذكرى الـ26 لـ عيد العرش (العيد الوطنى) والذى يوافق 30 يوليو من كل عام، ويلقى الملك محمد السادس ملك المغرب، مساء الغد، خطابا للشعب المغربى بهذه المناسبة، وهي مناسبة سنوية غالية على قلوب الشعب المغربى حيث يستحضر فيها بأسمى مظاهر الاعتزاز والفخر قوة التحامه بالعرش العلوي المجيد، ويجدد فيها كذلك روابط الولاء لملكه.

ويوجه العديد من رؤساء وزعماء العالم برقيات تهنئة لملك المغرب بمناسبة مرور 25 عاما على توليه الحكم.

كما تقيم البعثات الدبلوماسية للمغرب فى الخامج احتفالات بهذه المناسبة التى يلتقى خلالها أبناء المملكة المغربية في كل أنحاء العالم .

ومن أبرز العبارات التى جاءت فى الخطاب الاول لملك المغرب حينما تولى الحكم فى عام 1999:"إننا نطمح أن يسير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة، وينغمر في خضم الألفية الثالثة، مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير، وتفاهم مع الآخر محافظا على خصوصيته وهويته، دون انكماش على الذات، وفي كنف أصالة متجددة وفي ظل معاصرة ملتزمة بقيمنا المقدسة.

وتحل هذه السنة الذكرى الـ 25 لتوليه الحكم، فى مرحلة جديدة بالمغرب تتسم بالعديد من الإنجازات والإصلاحات فى مختلف المجالات؛ فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة.

وفى هذا السياق أيضًا، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين، حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط ـ سلا، وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير، والرفع من الطاقة الاستيعابية بها. ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة في أفق 2037.

