الفاتيكان: يجب أن تحذو دول مجموعة السبع حذو فرنسا وتعترف بالدولة الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إنه يجب أن تحذو جميع دول مجموعة السبع حذو فرنسا وتعترف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف بارولين - وفقًا لموقع (فاتيكان نيوز) الإخباري - "أن الخطوة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي ليست سابقة لأوانها؛ بل تعتبر هي الحل بالنسبة لنا".

وتابع "لقد أدركنا ذلك منذ وقت طويل، الحل بالنسبة لنا هو الاعتراف بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب، ولكن أيضًا في ظل حكم ذاتي وتعاون وأمن"، معربًا عن أمله في أن يحقق المؤتمر - المقرر عقده في نيويورك لمدة يومين بهدف إحياء محادثات حل الدولتين المتوقفة - نتائج مثمرة.