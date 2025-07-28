شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني:الولايات المتحدة لديها القدرة على إحداث تغيير في الوضع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إحداث تغيير في الوضع في قطاع غزة.

تأتي تصريحات رينولدز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الإنجليزية - قبل وقت قصير من الاجتماع المقرر عقده بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب في إسكتلندا ومن المتوقع أن يتم خلاله بحث الأوضاع في قطاع غزة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحذو حذو فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد رينولدز أن الحكومة البريطانية ملتزمة باتخاذ هذه الخطوة ولكن بطريقة تساهم في دفع عملية السلام طويلة الأمد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور المحوري للولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.