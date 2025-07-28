شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف رضيع فى غزة يواجهون خطر الموت لمنع إسرائيل حليب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الإعلام الحكومى فى غزة إن القطاع على أعتاب "كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرُّضَّع"، مرجعاً السبب إلى منع إسرائيل إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوماً بشكل متواصل.

وأضاف المكتب، في بيان، أن قطاع غزة يوجد به أكثر من 40 ألف طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة، مشدداً على أنهم عرضة لـ"الموت البطيء بسبب هذا الحصار الخانق".

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص حليب الأطفال فى غزة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل مستشفيات القطاع 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلى أن من بينهم طفلان أنهكهما الجوع.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلاً.