الرئيس السيسي: أوجه نداءً عالميًا لإنهاء الحرب في غزة

أخبار متعلقة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 02:54 مساءً كتب شريف احمد - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة تريد إنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة إدخال أكبر حجم من المساعدات لغزة في هذه المرحلة.ووجه في كلمة له تعليقًا على الأوضاع في غزة، نداء عالميا وخاصة لأوروبا وأمريكا بالعمل لإنهاء الحرب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنهاء حرب غزة.ووجه "السيسي" حديثه للمصريين قائلًا: :إننا لن نقوم أبدا بدور سلبي تجاه غزة، دور مصر في القضية الفلسطينية محترم وشريف ومخلص".