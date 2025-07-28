شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، اليوم /الاثنين/، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أمام عيادة الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القصف أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 41 مواطنًا، بينهم 9 من منتظري المساعدات الإنسانية، وإصابة العشرات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 59,821 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لاستمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.