"سانا": قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قافلةَ مساعداتٍ جديدةً محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، وصلت اليوم /الإثنين/، إلى معبر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي، في طريقها إلى محافظة السويداء.

وجاءت القافلة، التي تتبع للهلال الأحمر العربي السوري، بجهودٍ مشتركةٍ بين المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي، مؤلفة من27 شاحنةً تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، ومواد طبية وغذائية متنوعة.

وتأتي القافلة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة، وتلبية احتياجاتها الأساسية في كلٍّ من درعا والسويداء.